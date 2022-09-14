Ведущие немецкие производители пива повышают цены

Лидеры производства пива в Германии вынуждены повысить цены. Причиной этому стала инфляция. Кроме пива, вырастут в цене также и другие продукты: молоко, мясо, растительное масло, хлеб.

Уже в августа был зафиксирован резкий рост цен на отдельные категории продовольственных товаров, больше всего подорожали масло, яйца, молоко, мясные и колбасные изделия, макароны и хлеб.