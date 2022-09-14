Власти Молдавии потребовали снизить уровень потребления газа из-за высоких цен

Руководитель правительства Молдавии Наталья Гаврилица сказала, что решение российской госкомпании "Газпром" продолжить отправлять ресурсы не спасёт республику от энергетического кризиса.

"Нам придётся снизить уровень потребления, потому что цены очень, очень высокие", — объяснила премьер, слова которой приводит Bloomberg.

Вместе с этим она назвала подорожание голубого топлива аномалией. Также глава правительства допустила возникновение "двойного шока" из-за уменьшения объёмов передаваемого РФ газа и его большой стоимости.

Как отметила Гаврилица, представители Кишинёва не могут спрогнозировать цены на ресурсы зимой. По информации премьера, Молдавия и Россия не договорились по поводу поставок.

Ранее экс-лидер республики Игорь Додон призвал действующего президента страны Майю Санду "оставить гордость" и посетить Москву для переговоров о голубом топливе.