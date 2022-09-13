NetEase: Германия внезапно пошла против союзников из-за России

Германия неожиданно смягчила отношение к России и пошла против союзников по ЕC. А всё из-за обсуждения идеи потолка цен на российский газ.

Некоторое время назад Еврокомиссия поддержала точку зрения ряда государств Евросоюза и предложила ввести потолок цен на российский газ. Напомним, ещё весной с такой идеей выступили власти Италии.

Предполагается, что такая мера могла бы помочь в борьбе с резким подорожанием топлива. В ответ российские власти пообещали, что не будут поставлять газ странам, которые вводят нерыночные ограничения. Заметим, что и во многих странах ЕС не отрицали, что меры по ограничению цен на газ являются политическими.

Однако идея, предложенная Еврокомиссией, не нашла поддержки у ведущего государства Евросоюза — Германии, отмечает китайское издание NetEase.

"Германия, у которой была жёсткая позиция, внезапно смягчилась. Предложение, выдвинутое Еврокомиссией, не было принято из-за разногласий внутри ЕС. Это означает, что ФРГ, которая планировала прекратить закупки российского природного газа в декабре, наконец-то склонила голову и смирилась с реальностью", — говорится в статье (перевод "ПолитРоссия").

По мнению авторов китайского издания, руководство Германии оказалось перед выбором: либо поддержать ограничение цен и окончательно разорвать торговлю между ЕС и Россией, либо учесть позицию Москвы.

"Германия изменила своё отношение, вовремя подала дружеский сигнал Путину и теперь ожидает взаимности от России. Проницательные люди знают: как только Россия перестанет поставлять природный газ, ФРГ неизбежно заплатит высокую цену этой зимой. Если экономика Германии сильно пострадает, пострадает вся еврозона", — отмечается в публикации.

Напомним, тему ограничения цен на российский газ обсуждали на встрече министров энергетики стран Евросоюза 9 сентября. Однако никакого решения принято не было. Большинство государств отказались поддерживать ограничение цены на российский газ.

В Евросоюзе всё большую популярность набирает идея ограничения цен на весь газ, который поставляется в страны сообщества. Непонятно, впрочем, каким образом на это отреагируют поставщики.

При этом РИА "Новости" со ссылкой на источник в ЕС сообщает, что там изучают возможность ограничения поставок российского газа в Евросоюз в конце осени.

"Не исключено, что ограничение импорта российского газа, аналогичное запрету ЕС на поставки нефти, станет частью будущего пакета санкций против России, особенно к концу осени, когда мощности хранилищ достигнут своего максимума", — заявил источник.

Правда, пока никаких подробностей нет. Тем более, что уже подсчитано — даже если газовые хранилища в Европе заполнят полностью, их запасов хватит на 2-2,5 месяца. То есть даже не на всю зиму.