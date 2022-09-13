Руководство ЕС призвали рассказать европейцам всю правду о предстоящей зиме

Руководство Евросоюза, и в частности глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, должны "чётко и ясно" заявить гражданам государств сообщества, что их ждёт тяжёлая зима.

Главе Еврокомиссии предстоит проверка лидерских качеств, ей необходимо восстановить доверие европейцев к их властям, однако остаться с ними честной и заявить, что переживать зиму без российского газа придется с очевидными трудностями, говорится в статье, опубликованной на сайте агентства Bloomberg.

По мнению автора статьи, Урсула фон дер Ляйен должан чётко и ясно сказать гражданам, что "зима потребует жертв, что потребление энергии придется снизить на 10-15 процентов".

"А ещё она должна заявить им, что страны-члены Евросоюза сделают всё возможное, чтобы разделить издержки и максимально увеличить поставки из нероссийских источников", — говорится в материале.

Отмечается также, что странам Евросоюза придётся отменить ряд ранее принятых решений. В частности, Германии придётся продлить работу АЭС, поскольку ЕС важны "все до последнего" источники энергии, чтобы не оставить заводы и домохозяйства вовсе без отопления.

К слову, об АЭС. Стоит отметить, что в последнее время отмечается заметный рост цен на обогащённый уран, основной вид топлива для атомных электростанций. Поскольку планы по отказу от использования АЭС меняются, то растёт и спрос на топливо для них. Причём не только в Европе, но и в Японии.

Надо заметить, что доля России в мировой добыче урана составляет пять процентов. При этом наша страна располагает двумя пятыми мировых мощностей по производству обогащённого урана. То есть попытки ввести санкции здесь могут обернуться тем, что цены на уран резко вырастут. Что, соответственно, станет ещё одной проблемой для западных государств.