Правительство России хочет сохранить режим беспошлинного ввоза товаров из-за границы, если их общая стоимость не превышает тысячу евро.
Кабмин предлагает сохранить существующий порядок до июля 2023 года, рассказал вице-премьер Алексей Оверчук в интервью изданию "Ведомости".
Главным противником инициативы является Минфин, который желает увеличить собираемость налогов от трансграничной торговли.
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.