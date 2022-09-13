В России сохранится порог беспошлинного ввоза товаров в €1 тыс.

Правительство России хочет сохранить режим беспошлинного ввоза товаров из-за границы, если их общая стоимость не превышает тысячу евро.

Кабмин предлагает сохранить существующий порядок до июля 2023 года, рассказал вице-премьер Алексей Оверчук в интервью изданию "Ведомости".

Главным противником инициативы является Минфин, который желает увеличить собираемость налогов от трансграничной торговли.