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В России сохранится порог беспошлинного ввоза товаров в €1 тыс.

Экономика

Правительство России хочет сохранить режим беспошлинного ввоза товаров из-за границы, если их общая стоимость не превышает тысячу евро.

Кабмин предлагает сохранить существующий порядок до июля 2023 года, рассказал вице-премьер Алексей Оверчук в интервью изданию "Ведомости".

Главным противником инициативы является Минфин, который желает увеличить собираемость налогов от трансграничной торговли.

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Автор: Антон Уткин
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