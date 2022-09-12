Шульгинов о планах Запада ограничить цены на газ и нефть из РФ: "Так нельзя"

Россия не собирается импортировать свои энергоресурсы себе в убыток. Об этом заявил глава министерства энергетики РФ Николай Шульгинов, отреагировав таким образом на планы Запада ввести "потолок" цен на российские нефть и газ.

"Точно мы не будем продавать себе в убыток или там ниже себестоимости. Так нельзя. Это какой-то картельный сговор против нас. Точно мы не допустим такого отношения к нам", — сказал Шульгинов, слова которого приводит oilcapital.ru.

В рамках антироссийских санкций лидеры "Большой семёрки" сообщили, что будут снижать свою зависимость от российских энергоресурсов, и одним из действий в этом направлении стало желание западных стран ограничить цены на российские энергоресурсы. Так, "потолок" цен на российскую нефть на Западе собираются ввести 5 декабря, в отношении российских нефтепродуктов то же самое планируется сделать 5 февраля 2023 года.