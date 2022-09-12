Финансист: меры ЦБ по обмену валюты приведут к существенным потерям клиентов

Получить свои средства с валютных счетов стало проблемой — правила их выдачи существенно усложнились для рядовых клиентов не в лучшую сторону. Теперь обмен долларов и евро на рубли приводит к существенным потерям, так как банки получили право делать это по своему курсу.

По данным регулятора, с 9 сентября возврат средств с валютных счетов производится "в рублях по курсу банка вне привязки к биржевому курсу". Для клиентов это означает крайне невыгодный курс обмена доллара и евро на рубли и альтернатив такому положению вещей нет.

Фактически разница в паре доллар/рубль доходит до шести рублей, так что потери клиентов неизбежны, заявил "Новым известиями"финансовый аналитик Александр Разуваев.

Он также напомнил, что действия Центробанка не внезапны, поскольку он уже давно посылал чёткий сигнал о том, что "рубль, рублёвые депозиты и фондовый рынок — это теперь основные инструменты" и держать средства в валюте станет нецелесообразно.

Напомним, при обмене действуют несколько курсов валют:

Максимально низкий курс обычно используется в "обменниках" (банковских кассах).

Показатели чуть выше наблюдаются в онлайн и мобильных приложениях.

Свой курс банки раньше устанавливали для премиальных клиентов — владельцев ценных бумаг, валютных счетов и шестизначных депозитов, причём тогда он был выше, чем для "простонародья". Теперь проблема коснулась буквально всех — независимо от толщины кошелька.

Весной регулятор ограничил россиянам выдачу валюты, в ответ обеспеченные россияне активизировали вывод своих капиталов из страны. По данным ЦБ РФ, с февраля граждане вывели из страны в валюте 1,019 трлн рублей и примерно столько же будет выведено до конца года.

Таким образом, деньги остаются в Казахстане и Объединённых Арабских Эмиратах, а также в Турции, где богатые россияне скупают недвижимость.