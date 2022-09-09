"Нафтогаз Украины" обратился с иском к "Газпрому" в Международный арбитражный суд. Аналитик Владимир Демидов в беседе с Pravda.Ru объяснил, чем может закончиться данное противостояние.
Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов уверен, что "Нафтогазу" будет непросто выиграть в суде у "Газпрома", несмотря на негативное отношение Запада к России.
"10 мая ГТС Украины сообщили о наступлении форс-мажора, что сделало невозможным транспортировку газа через ГИС Сохрановка. Компания не может осуществлять оперативно-технологический контроль за КС Новопсков и другими активами, расположенными на территории ЛНР", — рассказал аналитик.
Демидов назвал заявление украинской стороны странным, так как предыдущие 8 лет транспорт газа проходил без каких-либо видимых проблем.
"ПАО "Газпром" продолжает подавать заявки на прокачку через КС Сохрановка, но украинская ГТС их отклоняет. Кроме того, технической возможности перенаправить весь объём газа на КС Сунджа у Газпрома нет, что неоднократно подчёркивалось монополистом", — объяснил эксперт.
Аналитик считает, что судебное решение затянется и оно будет в пользу УГТС.
"Скорее всего, суд может принять решение, которое будет консенсусом для обеих сторон, т. к. данная ветка газопровода также крайне важна для ЕС", — поделился своим мнением Демидов.
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