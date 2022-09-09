Министры энергетики ЕС не поддержали лимит цен на газ из России. В чём причина?

Министры энергетики стран Евросоюза на встрече в пятницу не поддержали предложение ввести лимит цен на природный газ, поставляемый из России. Чего-то испугались?

Ранее о том, что разрабатывается инициатива по введению "потолка" на газ из России, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Но вообще говоря, ещё весной с подобной идеей выступила Италия.

Однако в самом Евросоюзе единодушия относительно введения такого ограничения не наблюдалось. В частности, против выступала Германия. На словах в Берлине выражали готовность обсудить предложение по ограничению цен. Но в реальности в Берлине были против. Также как в Венгрии, и в ряде других государств.

Хотя вот во Франции заявляли, что поддержат инициативу по ограничению цен на трубопроводный газ из РФ.

В итоге неназванные дипломаты из стран Евросоюза сообщили, что предложение об ограничении цены "не получило широкой поддержки со стороны министров энергетики ЕС на встрече в пятницу", сообщает агентство "Прайм".

Один из них отметил, что Еврокомиссия должна выступить с предложением, которое "будет способствовать снижению цен на весь газ, но в то же время не поставит поставки газа в Европу под угрозу".

Стоит отметить, что ранее представители ряда государств Евросоюза высказали предложение, чтобы были ограничены цены на весь газ, который импортирует ЕС. В Еврокомиссии, однако, эту идею восприняли без энтузиазма — там сочли, что в случае реализации такого сценария поставки природного газа в Евросоюз вообще могут быть прекращены.

Собственно, это же соображение касается и российского газа. В той же Германии полагают, что Россия в случае введения ограничений может остановить поставки. И компенсировать их будет неоткуда. Собственно, по этой причине инициатива и не получила "широкой поддержки" на встрече министров энергетики стран Евросоюза.