Эрдоган: Турция рассчитывает покупать российский газ со скидкой

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным стоимость газа. Анкара рассчитывает приобретать голубое топливо со скидкой, передаёт телеканал Эн-ти-ви.