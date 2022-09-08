В Молдавии министр подала в отставку из-за сайта по закупке дров

Министр окружающей среды Молдавии Юлиана Кантараджиу подала в отставку после того, как провалила задание по созданию сайта с информацией для граждан страны о вариантах покупки дров на зиму.

Отставка последовала после комментариев самой Юлианы Кантараджиу на сей счёт.

Накануне на заседании правительства премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица раскритиковала министра за то, что та не выполнила указание создать специальный сайт, на котором граждане могли бы найти полную информацию о процесс покупки дров на зиму. Создать такой сайт необходимо было до 1 сентября, сообщает "Интерфакс".

После заседания правительства министр с улыбкой сообщила журналистам, что не видит ничего страшного в невыполнении указания премьера. "Да было поручение сделать сайт до 1 сентября. Не сделали. И что?" — сказала Кантарджиу.

Это и стало причиной возмущения жителей Молдавии, которые в соцсетях стали требовать отставки министра. Что, собственно говоря, и произошло.

Власти ряда европейских государств в последнее время активно занялись регламентацией закупок дров населением в преддверии отопительного сезона. Это рассматривается как альтернатива природному газу, цены на который в последнее время значительно выросли.