Американский экономист: Россия совершит ошибку, если зимой поможет ЕС

Бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс считает, что Россия может принять неправильное решение по поставкам нефти и газа этой зимой.

Евросоюз и США ввели огромное число ограничительных мер против России. Более 11 тысяч, как сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. И эти решения стали причинами энергетического кризиса, небывалой инфляции и падения уровня жизни в странах Запада.

А зиме ситуация может обостриться ещё больше. Причём сами же страны Евросоюза делают всё для того, чтобы это произошло. Например, "Большая семёрка" обсуждает введение ограничения цен на российскую нефть. А в ЕС хотят ограничить цены на природный газ, который поставляется по трубопроводам из России.

Однако это может привести к тому, что во многих странах еврозоны ситуация может стать критической из-за нехватки энергоресурсов.

И вот здесь, считает Пол Крейг Робертс, Россия может совершить большую ошибку и пожалеть замерзающих европейцев. Эксперт считает, что Москва в очередной раз проявит мягкосердечность. И когда энергетический кризис станет непосильным для стран Евросоюза, Россия откроет газовый и нефтяные краны.

"Я лично ожидаю, что Кремль, как только его европейские враги рухнут зимой из-за нехватки энергии, ворвётся и спасёт их огромными потоками российского газа и нефти", — цитирует Робертса сайт "ПолитРоссия".

По его мнению, Россия будет надеяться на то, что Запад в ответ будет благодарен и пойдёт на хотя бы частичную отмену санкций. Однако он считает, что это ошибочные ожидания и благодарности Россия не дождётся.

Отметим, что это мнение американского экономиста следует воспринимать только как его личное мнение. Да и к тому же власти ряда стран Евросоюза заявляют, что запаслись достаточным количеством природного газа, чтобы пережить зиму. Так что вся ответственность на них самих.

И здесь есть ещё вот какой нюанс: в странах Евросоюза всё большую популярность набирает идея ограничения цены не только на российский газ, но и вообще на весь газ, который поступает в ЕС.

Вот, в частности, в Бельгии заявляют, что такая мера должна быть введена с учетом цен на газ в Азии. Правда, еврочиновники опасаются, что в результате Евросоюз вообще может лишиться поставок откуда бы то ни было.