Премьер ДНР заявил, что республика обеспечит себя зерновыми на 100%

У ДНР есть возможность обеспечить себя зерном на все 100 процентов. Это показали итоги уборочной кампании, сообщил 8 сентября премьер Республики Виталий Хоценко.

"По предварительным прогнозам, самообеспеченность республики зерновыми культурами собственного производства, в частности пшеницей и ячменем, а также мукой пшеничной, составит 100%", - написал Хоценко в своём Telegram-канале.

Чиновник добавил, что сейчас уборочная кампания ранних зерновых и зернобобовых культур почти полностью закончена, аграрии Республики уже приступили к уборке поздних зерновых, а также технических сельскохозяйственных культур.