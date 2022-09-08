Звукозаписывающая компания Sony Music Group из США сообщила, что решила окончательно покинуть российский рынок. Об этом сообщает журнал Billboard.
В качестве причины своего ухода представители Sony Music Group назвали российскую спецоперацию на Украине и последствия санкций против РФ.
Компания "решила полностью покинуть российский рынок и передать своё подразделение в РФ вместе с сотрудниками под местное управление". В компании уточнили, что управлять российскими активами отныне будет независимая фирма под руководством экс-главы местного представительства Sony Music Group Арина Дмитриева.
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