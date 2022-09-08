Замглавы Минфина Моисеев: делать накопления в долларах абсолютно бессмысленно

Заместитель главы Минфина России Алексей Моисеев счёл абсолютно бессмысленным занятием хранить накопления в долларах.

В беседе с РБК он отметил, что доллар стал "токсичной валютой", поэтому его лучше не использовать для хранения средств.

"Поддерживаю экспертов, которые считают, что нет необходимости копить активы в этой валюте", — указал Моисеев.

Замминистра финансов предложил россиянам сохранять средства в нацвалютах Китая и Объединённых Арабских Эмиратов.