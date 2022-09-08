Россия смогла уменьшить санкционный эффект благодаря ответственной финансовой политике. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
В эфире канала "Россия 24" он напомнил, что после введения ограничительных мер в отношении Москвы рубль укрепился. По его словам, инфляция в РФ остановилась на уровне 13-14 процентов, а не ушла за 30 процентов, как прогнозировали западные аналитики.
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