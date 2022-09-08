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Москалькова: пенсия любого гражданина РФ должна индексироваться

Экономика

Индексация пенсий должна осуществляться вне зависимости от того, продолжает человек работать или уже находится на заслуженном отдыхе. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

В интервью РИА Новости она отметила, что при установлении окончательного размера пенсии нужно исходить из инфляционных показателей. По её мнению, все российские пенсионеры должны находиться в равных условиях.

Кроме того, Москалькова напомнила, что сейчас россияне получают накопленные баллы в виде денег, когда принимают решение уйти на пенсию.

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Автор: Юлия Миленина
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