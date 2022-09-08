Индексация пенсий должна осуществляться вне зависимости от того, продолжает человек работать или уже находится на заслуженном отдыхе. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
В интервью РИА Новости она отметила, что при установлении окончательного размера пенсии нужно исходить из инфляционных показателей. По её мнению, все российские пенсионеры должны находиться в равных условиях.
Кроме того, Москалькова напомнила, что сейчас россияне получают накопленные баллы в виде денег, когда принимают решение уйти на пенсию.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Жительница Великобритании приютила в своём доме украинских беженцев и столкнулась с неуважением.