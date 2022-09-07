Нидерланды выразили согласие с введением "потолка" цен на российский газ. Такую информацию обнародовало агентство Reuters.
В агентстве указали, что до настоящего момента Нидерланды не поддерживали ограничение цен на энергоресурсы из РФ, однако теперь позиция страны в этом вопросе поменялась.
"Нидерланды, которые всегда выступали против потолка цен на газ, поддержат лимит в отношении российского газа", — сказано в сообщении агентства.
Нидерланды выступили за ещё один пункт европейской программы по выходу из нынешнего энергетического кризиса — сокращение потребления газа на 15%, которое из добровольного должно стать обязательным.
9 сентября представители Еврокомиссии обсудят дополнительные меры, призванные выправить ситуацию на европейском энергетическом рынке. В комплекс мер, подлежащих обсуждению, будут включены ограничение цен на газ из России и уменьшение потребления электроэнергии. 2 сентября министрами финансов стран ЕС уже было подтверждено намерение ввести ценовое ограничение на нефть из России.
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