Финский эксперт: РФ использовала козырь, из-за которого ЕС забудет про Украину

Россия использовала мощный козырь, прекратив поставки газа по трубопроводу "Северный поток". В результате политики в странах Евросоюза, сосредоточенные на решении проблем с энергопоставками, могут забыть про Украину.

Такие опасения высказывает финский эксперт, доктор военных наук Ярно Лимнелль, мнение которого приводит издание Uusi Suomi (перевод "ИноСМИ"). Он считает, что "цель Кремля — сломить единство Запада под давлением дефицита энергоносителей, высоких цен на них и экономических трудностей".

Эксперт опасается, что Украину могут забыть, если популистская политика будет сосредоточена на стоимости электроэнергии. Лимнелль считает, что Финляндии тоже стоит готовиться к общественным беспорядкам, а политическим деятелям нужно составить прогнозы относительно того, когда энергетический кризис может закончиться.

По его словам, в ближайшие недели решится, сохранит ли Европа независимость или же станет "новой жертвой Путина". При этом Ярно Лимнелль полагает, что прекращение поставок газа — это последний российский козырь (хоть и мощный). А потому следует превозмочь и перетерпеть.

"Если коротко: Европа должна разорвать свои оковы в отношении российской энергетики. Теперь нужны далеко идущие решения — независимо от партийной линии и выборов", — считает Лимнелль.

Стоит отметить, что это мнение, в общем-то, не противоречит официальной точке зрения властей государств Евросоюза. По мнению политиков государств Евросоюза и прессы, в проблемах виновата Россия. Как будто это наша страна была инициатором санкций, из-за которых у европейских стран возникли проблемы с поставками энергоресурсов.

Стоит заметить, что в ближайшее время эти проблемы могут стать ещё серьёзнее. В Евросоюзе обсуждают введение потолка цен на российский газ. В случае, если этот план будет утверждён, то поставки могут прекратиться и по тем маршрутам, которые ещё работают — через Украину и по "Турецкому потоку" (в той части поставок по этому трубопроводу, которые идут в страны ЕС).