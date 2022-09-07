Глава "АвиаПорта" рассказал о создании отечественных самолётов для "Аэрофлота"

Директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев объяснил, что требуется российскому авиастроению для создания отечественных самолётов.

Глава "АвиаПорта" рассказал о нехватке рабочих а авиастроительной отрасли РФ.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" и ОАК подписали соглашение о поставке 339 самолётов производства РФ.

"Аэрофлот" до 2030 года приобретет 339 самолетов российского производства: 210 самолетов МС-21, 89 самолетов SSJ-New и 40 Ту-214", — цитирует слова Олег Пантелеева Телеканал "360".

Эксперт объяснил, что в данный момент проходят сертификационные испытания на МС-21-310. В самолётах — двигатели и композитное крыло созданы на российских производствах. В будущем планируется постепенно импортозамещать различные части авиатехники. Полностью добиться этого намерены к концу 2024 года.

По словам Пантелеева, полным ходом идут работы по созданию отечественной версии Superjet, которая получила название Superjet-New. После лётных испытаний первые машины поставят "Аэрофлоту".