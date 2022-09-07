Смелый план: в ЕС хотят ограничить цены на газ из США

Еврокомиссия изучает возможность введения лимита цен на сжиженный природный газ (СПГ) в Евросоюзе. Сейчас значительную роль в поставках сжиженного природного газа в страны Евросоюза играют американские компании.

"Мы смотрим сейчас на то, чтобы мы оставались конкурентными для поставщиков СПГ, но чтобы цены, которые мы платим, не были чрезвычайно высокими… Поэтому мы также смотрим на это", — так глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ответила на вопрос о возможности введения лимита цен на СПГ.

Исходя из этого ответа можно предположить, что хоть в ЕК и "смотрят на это", однако вводить ограничения цены на СПГ не намерены. Просто по той причине, что поставщики сжиженного природного газа едва ли на это согласятся. И просто перестанут поставлять СПГ в Европу.

Напомним, сейчас в Евросоюзе обсуждают идею ввести "потолок цен" на поставки природного газа из России по трубопроводам. Предлагается, чтобы цена составляла примерно 50 евро за мегаватт-час. Это в пять раз ниже его рыночной цены сейчас.

Впрочем, по другим данным, "потолок цены" предлагается установить в 200 евро за мегаватт-час. Окончательно станет ясно после официальных заявлений на сей счёт. Та же Урсула фон дер Ляйен заявила, что ограничение можно будет ввести очень быстро при согласии стран Евросоюза.

Правда, здесь наблюдаются определённые проблемы. В частности, если верить европейской прессе, скептически настроены в Берлине, хотя на словах там и выражают готовность обсудить ограничение цены.

Однако в Германии считают, что в ответ на ограничение цены Россия вообще может прекратить поставки газа в страны Евросоюза. Причём не только по "Северному потоку", но и по другим направлениям. Газ в Европу сейчас идёт через Украину и через "Турецкий поток".

Но в результате и по этим трубопроводам поставки могут быть прекращены. По крайней мере, так считают в Германии.