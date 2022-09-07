Compact: реакция РФ на "нефтяной потолок" вогнала в отчаяние страны G7

Страны "Большой семёрки", которые договорились об ограничении цены на российскую нефть, "планируют выстрелить в своё колено".

В статье германского издания Compact отмечается, что G7 хочет ограничить доходы России от продажи энергоресурсов. Однако подобные попытки могут обернуться сильным ударом по экономике западных государств.

В частности, в материале приводятся слова вице-премьера России Александра Новака о том, что это ещё больше дестабилизирует мировой нефтяной рынок и Россия не станет поставлять нефть в страны, которые введут ограничения.

"G7 в отчаянии: рынок нефти на грани краха", — отмечает Compact.

Кроме того, так и непонятно, как будет работать "потолок цен". Чтобы этот план был реализован, нужна поддержка государств, которые не входят в "Большую семёрку". Например, Турции, Индии, ЮАР, Китая и других.

"Ни ОПЕК, ни такие страны, как Индия и Китай, не поддержали бы ограничение цен на нефть. Кроме того, эта мера поразит европейских и американских потребителей, которые уже сейчас платят высокие цены за энергоносители", — отмечается в материале.

К слову, министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури ранее заявлял, что его страна оценит, стоит ли поддерживать предложение G7 об ограничении цен на российскую нефть.

А в минфине США заявляли, что Индия открыта к идее ограничить цену на российскую нефть и посылает "обнадёживающие" сигналы на этот счёт. Правда, в чём именно заключаются эти "сигналы" и почему они обнадёживают Вашингтон, не уточняется.

Напомним, неофициально речь шла о том, чтобы российская нефть продавалась не дороже 40-60 долларов за баррель. Ввести "ценовой потолок" страны "Большой семёрки" рассчитывают к началу декабря, когда должно вступить в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из России.

Если же ограничить цены не удастся, то западные страны планируют полный запрет на поставки нефти из РФ, в частности, отказывая в страховании танкеров, которые эту нефть перевозят. Хотя такого сценария хотели бы избежать, поскольку считают, что это разбалансирует мировой рынок нефти.

Как будто совершенно нерыночное, политическое решение о "потолке цен" этот самый рынок не разбалансирует.