Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
США провели испытательный пуск баллистической ракеты Minuteman III
Defence24: Польша атакует ВМФ РФ у причалов в Балтийске при необходимости
Руденко допустил прямую атаку Киева на Донецк
Новая глава британского Минздрава о фото с сигаретой: не могу быть примером
Нижегородцы собирают деньги на протез для военного из ДНР, оставшегося без ноги
МО: ВКС России ликвидировали станцию контрбатарейной борьбы производства США
Леонков дал оценку наступления ВСУ на Херсон и Балаклею: "Успеха не будет"
Врач Гришина: шелушения на коже могут говорить о наличии болезней ЖКТ и неврозов
Олимпийский чемпион Егор Мехонцев о ходе предвыборной кампании в Екатеринбурге

Compact: реакция РФ на "нефтяной потолок" вогнала в отчаяние страны G7

Экономика

Страны "Большой семёрки", которые договорились об ограничении цены на российскую нефть, "планируют выстрелить в своё колено".

Compact: реакция РФ на "нефтяной потолок" вогнала в отчаяние страны G7

В статье германского издания Compact отмечается, что G7 хочет ограничить доходы России от продажи энергоресурсов. Однако подобные попытки могут обернуться сильным ударом по экономике западных государств.

В частности, в материале приводятся слова вице-премьера России Александра Новака о том, что это ещё больше дестабилизирует мировой нефтяной рынок и Россия не станет поставлять нефть в страны, которые введут ограничения.

"G7 в отчаянии: рынок нефти на грани краха", — отмечает Compact.

Кроме того, так и непонятно, как будет работать "потолок цен". Чтобы этот план был реализован, нужна поддержка государств, которые не входят в "Большую семёрку". Например, Турции, Индии, ЮАР, Китая и других.

"Ни ОПЕК, ни такие страны, как Индия и Китай, не поддержали бы ограничение цен на нефть. Кроме того, эта мера поразит европейских и американских потребителей, которые уже сейчас платят высокие цены за энергоносители", — отмечается в материале.

К слову, министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури ранее заявлял, что его страна оценит, стоит ли поддерживать предложение G7 об ограничении цен на российскую нефть.

А в минфине США заявляли, что Индия открыта к идее ограничить цену на российскую нефть и посылает "обнадёживающие" сигналы на этот счёт. Правда, в чём именно заключаются эти "сигналы" и почему они обнадёживают Вашингтон, не уточняется.

Напомним, неофициально речь шла о том, чтобы российская нефть продавалась не дороже 40-60 долларов за баррель. Ввести "ценовой потолок" страны "Большой семёрки" рассчитывают к началу декабря, когда должно вступить в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из России.

Если же ограничить цены не удастся, то западные страны планируют полный запрет на поставки нефти из РФ, в частности, отказывая в страховании танкеров, которые эту нефть перевозят. Хотя такого сценария хотели бы избежать, поскольку считают, что это разбалансирует мировой рынок нефти.

Как будто совершенно нерыночное, политическое решение о "потолке цен" этот самый рынок не разбалансирует.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Антон Куликов
Популярное
Силовые структуры
Наступление ВСУ на юге Украины идёт пятью волнами при помощи 45 тыс. солдат

Наступление украинской армии на Херсонском направлении идёт тяжело.

Наступление ВСУ на юге Украины идёт пятью волнами при помощи 45 тыс. солдат
Сапоньков: ВС РФ оставили ВСУ село Высокополье, чтобы не терять людей
Силовые структуры
Сапоньков: ВС РФ оставили ВСУ село Высокополье, чтобы не терять людей
Мир. Новости мира
The Daily Reckoning: пророчество Марин Ле Пен насчёт РФ начало сбываться
Мир. Новости мира
Daily Mail: "Украинский дед из берданки сбил российский Су-34"
Сергей Лебедев Россия всегда за "дружбу" расплачивалась золотом — и чёрным тоже Сергей Лебедев Ольга Лебедева Инспекторы МАГАТЭ на ЗАЭС "не увидели" главного Ольга Лебедева Любовь Степушова Дело не в России: в Праге обругали и прогнали с митинга премьера Фиалу Любовь Степушова
Силовые структуры
АР: разведка США "уличила" РФ в планах закупки оружия у КНДР — Ирана не хватило
Силовые структуры
Поддубный: ВСУ перешли в наступление на Харьковском направлении
Марков: британцы могут сбить самолёт Путина при полёте на саммит G20
Политика. Новости и аналитика
Марков: британцы могут сбить самолёт Путина при полёте на саммит G20
Последние материалы
США провели испытательный пуск баллистической ракеты Minuteman III
Defence24: Польша атакует ВМФ РФ у причалов в Балтийске при необходимости
Руденко допустил прямую атаку Киева на Донецк
Новая глава британского Минздрава о фото с сигаретой: не могу быть примером
Compact: реакция РФ на "нефтяной потолок" вогнала в отчаяние страны G7
Россия всегда за "дружбу" расплачивалась золотом — и чёрным тоже
Нижегородцы собирают деньги на протез для военного из ДНР, оставшегося без ноги
МО: ВКС России ликвидировали станцию контрбатарейной борьбы производства США
Леонков дал оценку наступления ВСУ на Херсон и Балаклею: "Успеха не будет"
Врач Гришина: шелушения на коже могут говорить о наличии болезней ЖКТ и неврозов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников