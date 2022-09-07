Путин об аресте на Западе имущества бизнесменов: "Я давно предупреждал"

Лидер России Владимир Путин высказался об аресте Западом имущества предпринимателей. Как подчеркнул президент, им стоило инвестировать средства в отечественную инфраструктуру.

"У них там деньги, яхты арестовали. А я давно предупреждал об этом", — отметил президент во время Восточного экономического форума.