Лидер России Владимир Путин высказался об аресте Западом имущества предпринимателей. Как подчеркнул президент, им стоило инвестировать средства в отечественную инфраструктуру.
"У них там деньги, яхты арестовали. А я давно предупреждал об этом", — отметил президент во время Восточного экономического форума.
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