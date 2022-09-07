Путин: торговые сети придут на Дальний Восток вслед за ростом населения

Всероссийские торговые сети, как и любой крупный бизнес, руководствуются сугубо прагматическими экономическими решениями, потому долгое время не смотрели в сторону Дальневосточного региона.

Так Владимир Путин прокомментировал вопрос об отсутствии привычных многим россиянам магазинов: "Магнит", "Перекрёсток", "Лента" и других на Дальнем Востоке.

"У нас за Уральскими горами живёт 12 млн. человек, столько же, сколько в Москве", — заметил президент России во время пленарного заседания Восточного экономического форума.

Он заверил, что государственные меры для улучшения демографии дают свои результаты, и уже принято решение со следующего года открыть в регионе более 100 магазинов под известными брендами.