Руководитель Минпромторга Чехии Юзеф Сикела сказал, что Прага собирается запретить обсуждать введение ограничений стоимости российского газа в Совете Европейского союза.
По мнению властей республики, "ценовой потолок" можно назвать политическим инструментом.
"Этот шаг не защитит от энергетического кризиса", — подчеркнул глава ведомства.
Ранее Китай счёл предлагаемую западными чиновниками меру деструктивной. Как отметили представители Пекина, внешнее регулирование цен на ресурсы РФ приведёт к большим проблемам в сфере электроэнергии.
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Наступление украинской армии на Херсонском направлении идёт тяжело.