Власти Чехии: "ценовой потолок" на газ РФ не спасёт от энергетического кризиса

Руководитель Минпромторга Чехии Юзеф Сикела сказал, что Прага собирается запретить обсуждать введение ограничений стоимости российского газа в Совете Европейского союза.

По мнению властей республики, "ценовой потолок" можно назвать политическим инструментом.

"Этот шаг не защитит от энергетического кризиса", — подчеркнул глава ведомства.

Ранее Китай счёл предлагаемую западными чиновниками меру деструктивной. Как отметили представители Пекина, внешнее регулирование цен на ресурсы РФ приведёт к большим проблемам в сфере электроэнергии.