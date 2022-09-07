Путин предложил продлить дальневосточную ипотеку до 2030 года

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо продлить программу дальневосточной ипотеки как минимум до 2030 года. Он отметил, что она эффективна и востребована.

"Надеюсь, что дальневосточники это тоже оценят", — сказал он.