Путин предложил продлить дальневосточную ипотеку до 2030 года

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо продлить программу дальневосточной ипотеки как минимум до 2030 года. Он отметил, что она эффективна и востребована.
"Надеюсь, что дальневосточники это тоже оценят", — сказал он.
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