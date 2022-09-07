Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Посол Денисов: Россия и Китай не собираются создавать военный альянс
Лизан: Европа и Украина “как-нибудь” переживут зиму и не сдадутся
МИД: укрепление сотрудничества РФ и Китая — ответ на вызовы в новых условиях
Греф: влияние доллара США на экономику РФ снизится в пользу китайского юаня
Владимир Зеленский пригласил Лиз Трасс на Украину
Политолог Казаков: РФ не будет оккупировать Украину, та просто станет Россией
В Белгородской области продлён высокий уровень террористической опасности
Баширов: военные России впервые вступили в бой с гибридными войсками НАТО
Лихачёв: "Росатом" готов оказать поддержку экспертам МАГАТЭ, работающим на ЗАЭС

Греф: в РФ по итогам 2022 года ожидается снижение ВВП в пределах 4,5 процента

Экономика

Руководитель Сбербанка Герман Греф спрогнозировал снижение ВВП в России примерно на 4,5 процента по итогам 2022 года.

Выступая на пресс-конференции во время Восточного экономического форума, он отметил, что недавно эксперты Сбербанка скорректировали свои ожидания по спаду экономики РФ с 7 до 4,5 процента.

"Новые прогнозы более оптимистичные чем те, которые давались на старте кризисной ситуации", — подчеркнул Греф.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлия Миленина
Популярное
Силовые структуры
Сапоньков: ВС РФ оставили ВСУ село Высокополье, чтобы не терять людей

Захват бойцами ВСУ села Высокополье в Херсонской области "ничего не даст". Оно переходило из рук в руки с марта.

Сапоньков: ВС РФ оставили ВСУ село Высокополье, чтобы не терять людей
Наступление ВСУ на юге Украины идёт пятью волнами при помощи 45 тыс. солдат
Силовые структуры
Наступление ВСУ на юге Украины идёт пятью волнами при помощи 45 тыс. солдат
Мир. Новости мира
The Daily Reckoning: пророчество Марин Ле Пен насчёт РФ начало сбываться
Силовые структуры
АР: разведка США "уличила" РФ в планах закупки оружия у КНДР — Ирана не хватило
Сергей Лебедев Если Россия хочет продолжать жить, она должна беречь свои исторические памятники Сергей Лебедев Ольга Лебедева Гудков хотел хайпа и останется с ним наедине Ольга Лебедева Любовь Степушова Дело не в России: в Праге обругали и прогнали с митинга премьера Фиалу Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Daily Mail: "Украинский дед из берданки сбил российский Су-34"
Политика. Новости и аналитика
Марков: британцы могут сбить самолёт Путина при полёте на саммит G20
Поддубный: ВСУ перешли в наступление на Харьковском направлении
Силовые структуры
Поддубный: ВСУ перешли в наступление на Харьковском направлении
Последние материалы
Лизан: Европа и Украина “как-нибудь” переживут зиму и не сдадутся
Греф: в РФ по итогам 2022 года ожидается снижение ВВП в пределах 4,5 процента
МИД: укрепление сотрудничества РФ и Китая — ответ на вызовы в новых условиях
Греф: влияние доллара США на экономику РФ снизится в пользу китайского юаня
Владимир Зеленский пригласил Лиз Трасс на Украину
Политолог Казаков: РФ не будет оккупировать Украину, та просто станет Россией
В Белгородской области продлён высокий уровень террористической опасности
Баширов: военные России впервые вступили в бой с гибридными войсками НАТО
Лихачёв: "Росатом" готов оказать поддержку экспертам МАГАТЭ, работающим на ЗАЭС
Кочетков: Лиз Трасс после Украины бросит в топку войны Польшу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников