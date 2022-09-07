Греф: в РФ по итогам 2022 года ожидается снижение ВВП в пределах 4,5 процента

Руководитель Сбербанка Герман Греф спрогнозировал снижение ВВП в России примерно на 4,5 процента по итогам 2022 года.

Выступая на пресс-конференции во время Восточного экономического форума, он отметил, что недавно эксперты Сбербанка скорректировали свои ожидания по спаду экономики РФ с 7 до 4,5 процента.

"Новые прогнозы более оптимистичные чем те, которые давались на старте кризисной ситуации", — подчеркнул Греф.