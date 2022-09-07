Руководитель Сбербанка Герман Греф спрогнозировал снижение ВВП в России примерно на 4,5 процента по итогам 2022 года.
Выступая на пресс-конференции во время Восточного экономического форума, он отметил, что недавно эксперты Сбербанка скорректировали свои ожидания по спаду экономики РФ с 7 до 4,5 процента.
"Новые прогнозы более оптимистичные чем те, которые давались на старте кризисной ситуации", — подчеркнул Греф.
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