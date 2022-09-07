Греф: влияние доллара США на экономику РФ снизится в пользу китайского юаня

Руководитель Сбербанка Герман Греф спрогнозировал снижение влияния американского доллара на экономическую систему России в пользу китайского юаня.

Во время пресс-конференции на Восточном экономическом форуме он отметил, что Пекин точно станет одним из главных партнёров РФ в сфере торговли.

"Вскоре начнётся замещение доллара и евро такими крупными валютами, как юань", — считает Греф.

Глава Сбербанка убеждён: собственная валюта России также продолжит укрепляться.