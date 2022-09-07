Руководитель Сбербанка Герман Греф спрогнозировал снижение влияния американского доллара на экономическую систему России в пользу китайского юаня.
Во время пресс-конференции на Восточном экономическом форуме он отметил, что Пекин точно станет одним из главных партнёров РФ в сфере торговли.
"Вскоре начнётся замещение доллара и евро такими крупными валютами, как юань", — считает Греф.
Глава Сбербанка убеждён: собственная валюта России также продолжит укрепляться.
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