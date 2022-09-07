Параллельный импорт в России планируется продлить на следующий год. Об этом сообщил руководитель Минпромторга Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме.
Он подчеркнул: Москва заинтересована в том, чтобы отечественные фирмы заняли определённую нишу на рынке.
"Соответствующее решение уже подготовили", — отметил Мантуров.
При этом глава Минпромторга не уточнил, в каком именно формате необходимо продлить механизм параллельного импорта на 2023 год.
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