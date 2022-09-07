Глава Минпромторга Мантуров: параллельный импорт в России продлят на 2023 год

Параллельный импорт в России планируется продлить на следующий год. Об этом сообщил руководитель Минпромторга Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме.

Он подчеркнул: Москва заинтересована в том, чтобы отечественные фирмы заняли определённую нишу на рынке.

"Соответствующее решение уже подготовили", — отметил Мантуров.

При этом глава Минпромторга не уточнил, в каком именно формате необходимо продлить механизм параллельного импорта на 2023 год.