Представители Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) и "Аэрофлота" заключили соглашение о поставках 339 самолётов, произведённых в России.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, договорённости были достигнуты во время Восточного экономического форума. Отмечается, что гендиректор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский и руководитель ОАК Юрий Слюсарь обсудили передачу следующих воздушных судов:
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Захват бойцами ВСУ села Высокополье в Херсонской области "ничего не даст". Оно переходило из рук в руки с марта.