"Аэрофлот" и ОАК подписали соглашение о поставке 339 самолётов производства РФ

Представители Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) и "Аэрофлота" заключили соглашение о поставках 339 самолётов, произведённых в России.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, договорённости были достигнуты во время Восточного экономического форума. Отмечается, что гендиректор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский и руководитель ОАК Юрий Слюсарь обсудили передачу следующих воздушных судов:

МС-21 (210 самолётов);

Superjet-New (89 самолётов);

Ту-214 (40 самолётов).