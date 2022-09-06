Глава МИД Германии Анналена Бербок признала, что существует возможность раскола Европы из-за дефицита нефти и газа.
По её словам, "настоящая проблема, слон, стоящий в комнате, — это энергетический вопрос". Она подчеркнула, что вопрос снабжения энергоносителями будет занимать центральное положение и в ближайшие месяцы — во время отопительного сезона — станет настоящим испытанием для жителей ЕС.
"Сможем ли мы вместе в знак солидарности обеспечить энергоснабжение всех людей в Европе или нет?" — цитирует Бербок агентство "Прайм".
В настоящее время страны Евросоюза сталкиваются с рекордным ростом цен на энергоносители. В большей степени это отражается на государствах с развитой промышленностью, к числу которых относится и Германия.
Причиной являются антироссийские санкции и курс на отказ от импорта из России нефти, угля и газа.
При этом в той же Германии заявляют, что Россия якобы перестала быть надёжным поставщиков ресурсов после остановки "Северного потока", оборудование на котором стало практически невозможно из-за санкций против нашей страны.
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