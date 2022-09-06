Малый и средний бизнес в России обладает достаточной гибкостью, чтобы не попадать под влияние санкций. Малые предприятия РФ будут играть всё большую роль на международных рынках, уверен Александр Калинин.
Экономика России перестраивается, и малый бизнес сможет стать в ней существенным игроком, заявил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", выступая на Восточном экономическом форуме.
По его словам, всё, что требуется малому бизнесу — это снять существующие барьеры для выхода на внешние рынки, и поддержка антимонопольного ведомства.
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