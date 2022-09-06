Казанов: к 2050 году большую часть перевозок по воде передадут беспилотникам

К 2050 году почти 80 процентов перевозок по воде будут осуществлять беспилотные аппараты, сообщил генеральный директор АНО "Национальный отраслевой центр Маринет" Национальной технологической инициативы Евгений Казанов.

"По нашим оценкам, при самых благоприятных условиях к 2050 году в мире будет выполняться до 80 процентов всех логистических перевозок по воде с помощью подобного транспорта, остальные 20 процентов будут составлять привычные нам суда", — пояснил Казанов РИА Новости.

Оставшиеся 20 процентов судов — это корабли, которые ещё останутся в эксплуатации, пояснил собеседник агентства.