Минпромторг рассчитывает, что IKEA останется частично в России

Российская сторона рассчитывает, что компания IKEA полностью не уйдёт с рынка страны, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

"Мы рассчитываем, что IKEA окончательно не уйдёт, об этом, в принципе, предварительно говорили", — пояснил политик на полях ВЭФ РИА Новости.

Евтухов подчеркнул, что на следующей неделе предстоят переговоры с правлением корпорации.