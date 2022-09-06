Российская сторона рассчитывает, что компания IKEA полностью не уйдёт с рынка страны, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
"Мы рассчитываем, что IKEA окончательно не уйдёт, об этом, в принципе, предварительно говорили", — пояснил политик на полях ВЭФ РИА Новости.
Евтухов подчеркнул, что на следующей неделе предстоят переговоры с правлением корпорации.
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