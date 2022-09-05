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Вопреки желаниям Запада: в ОПЕК+ решили снизить добычу нефти

Экономика

Министерская конференция ОПЕК+ в понедельник завершилась решение снизить объёмы добычи нефти в октябре. Снижение небольшое, на сто тысяч баррелей в сутки. Но это резко противоречит пожеланиям США и их союзников, которые настаивали на том, чтобы государства, входящие в альянс, нарастили добычу.

Вопреки желаниям Запада: в ОПЕК+ решили снизить добычу нефти

Причём весьма существенно, дабы компенсировать антироссийские санкции. В начале декабря, напомним, Евросоюз собирается ввести эмбарго на поставки нефти из России по морю.

В нынешнем решении альянса отмечается, что принято решение вернуться к уровням добычи августа, сообщает ТАСС. Кроме того, министры стран ОПЕК+ приняли решение проводить встречи в любое время, дабы реагировать на рыночную ситуацию. Следующая встреча назначена на 5 октября.

В следующем месяце Россия и Саудовская Аравия могут снизить добычу нефти на 26 тысяч баррелей в сутки каждая, до 11,004 млн баррелей в сутки. Общий уровень добычи нефти у стран альянса может вернуться к августовскому уровню — 43,854 млн баррелей в сутки.

Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение снизить добычу нефти в октябре, объяснил его замедлением роста мировой экономики.

"Ранее он прогнозировался на уровне 3,5% роста, сейчас по оценке — это 3,1%. Поэтому в рамках нашего соглашения мы приняли решение скорректировать квоты", — сказал Новак.

Прокомментировали решение ОПЕК+ и в Вашингтоне. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что нынешняя администрация и лично президент США Джо Байден уже предприняли "беспрецедентные шаги" по укреплению энергопоставок и снижению цен на энергоносители в мире.

"Президент четко говорил, что предложение на рынке энергоресурсов должно соответствовать спросу, чтобы поддерживать экономический рост и способствовать снижению цен для американских потребителей и потребителей по всему миру", — отметила пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении.

По словам Карин Жан-Пьер, "президент Байден настроен на то, чтобы предпринимать все необходимые шаги для укрепления энергопоставок и снижения цен на энергоносители".

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Автор: Антон Куликов
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