Украина потребовала запретить митинги европейцев против роста цен

В Киеве отреагировали на массовые акции протеста, которые в минувшие выходные прошли в ряде европейских городов. На Украине недовольны, требуют от властей европейских стран пресекать подобные шествия и митинги, которые называют пророссийскими.

В частности, на эту тему высказался официальный представитель МИД Украины Олег Николенко. Он выразил недовольство тем, что участники акций требовали прекратить поддержку Украины и отменить санкции против России. Николенко назвал подобные акции "шабашами" и счёл их недопустимыми.

По мнению официального представителя украинского внешнеполитического ведомства, подобные митинги не имеют ничего общего с реальными настроениями в Германии и Чехии (где прошли основные акции — Прим. ред.) и не являются выражением свободы слова.

Напомним, 3 сентября на Вацлавской площади в Праге в акции протеста против роста цен приняли участие около 70 человек. Они потребовали отставки правительства премьер-министра Петра Фиалы.

Участники акции подчеркивали, что правительство поддерживает Украину, вводя санкции против России. Но не поддерживает чехов, которые сталкиваются с ростом цен на отопление и электроэнергию.

Сам Пётр Фиала заявил, что акция протеста была организована "пророссийскими лицами, близкими к экстремистским позициям". Лучшего объяснения недовольства соотечественников пан Фиала не нашёл. Что, в общем-то, не удивляет.