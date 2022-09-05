Антироссийские санкции поставили на колени тех, кто их вводил

Санкции против РФ поставили на колени как раз тех, кто их вводил.

Об этом сообщает "Военное обозрение" со ссылкой на лидера итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини.

Россия оказались даже в выигрыше, а вместо пострадал ЕС, убеждён он. Особенно сильно "ударило" по странам, зависящим от энергоносителей из РФ. Да и страдают простые граждане, подчеркнул итальянский политик.

Сальвини, активно выступающий за отмену антироссийских санкций, скоро может стать членом правительства Италии.