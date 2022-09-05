Санкции против РФ поставили на колени как раз тех, кто их вводил.
Об этом сообщает "Военное обозрение" со ссылкой на лидера итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини.
Россия оказались даже в выигрыше, а вместо пострадал ЕС, убеждён он. Особенно сильно "ударило" по странам, зависящим от энергоносителей из РФ. Да и страдают простые граждане, подчеркнул итальянский политик.
Сальвини, активно выступающий за отмену антироссийских санкций, скоро может стать членом правительства Италии.
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