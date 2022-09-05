Нефтегазовые дополнительные доходы РФ превысили прогноз на 85,9 миллиарда рублей

Представители Минфина России заявили, что в августе этого года дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета превзошли ожидания ведомства.

"Суммарное отклонение составило 85,9 миллиарда рублей", — подчеркнули в министерстве.

В Минфине предрекали, что РФ получит за продажу ресурсов 359,5 миллиарда рублей.