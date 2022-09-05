Представители Минфина России заявили, что в августе этого года дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета превзошли ожидания ведомства.
"Суммарное отклонение составило 85,9 миллиарда рублей", — подчеркнули в министерстве.
В Минфине предрекали, что РФ получит за продажу ресурсов 359,5 миллиарда рублей.
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