Китай назвал введение "ценового потолка" на российскую нефть деструктивным

В Пекине прокомментировали намерение членов "Большой семёрки" регулировать стоимость нефти из России. Как подчеркнула представитель МИД Китая Мао Нин, власти страны относятся к этому решению негативно.

"Надеемся, что политики предпримут конструктивные усилия, а не наоборот", — сказала дипломат во время брифинга.

Вместе с этим во внешнеполитическом китайском ведомстве напомнили, что нефть является важным элементом обеспечения безопасности в сфере электроэнергии.

Ранее немецкий министр Кристиан Линднер пообещал убедить ввести "ценовой потолок" на топливо РФ всех членов Европейского союза.