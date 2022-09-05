В Пекине прокомментировали намерение членов "Большой семёрки" регулировать стоимость нефти из России. Как подчеркнула представитель МИД Китая Мао Нин, власти страны относятся к этому решению негативно.
"Надеемся, что политики предпримут конструктивные усилия, а не наоборот", — сказала дипломат во время брифинга.
Вместе с этим во внешнеполитическом китайском ведомстве напомнили, что нефть является важным элементом обеспечения безопасности в сфере электроэнергии.
Ранее немецкий министр Кристиан Линднер пообещал убедить ввести "ценовой потолок" на топливо РФ всех членов Европейского союза.
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