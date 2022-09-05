Руководство "Почты России" намерено провести эксперимент по доставке алкоголя в апреле 2023 года. Сейчас готовится соответствующее законодательство.
Первоначальная концепция осталась та же, рассказал гендиректор компании Максим Акимов журналистам РБК. Это будет только российская продукция, и доступ к ней получат исключительно совершеннолетние россияне.
Также важное условие эксперимента: алкоголь доставят заказчику не ранее чем через 24 часа.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Бойцы народных республик подвергались избиениям со стороны противника.