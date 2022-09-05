"Почта России" начнёт доставлять алкоголь с апреля 2023 года

Руководство "Почты России" намерено провести эксперимент по доставке алкоголя в апреле 2023 года. Сейчас готовится соответствующее законодательство.

Первоначальная концепция осталась та же, рассказал гендиректор компании Максим Акимов журналистам РБК. Это будет только российская продукция, и доступ к ней получат исключительно совершеннолетние россияне.

Также важное условие эксперимента: алкоголь доставят заказчику не ранее чем через 24 часа.