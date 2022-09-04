Хазин: Евросоюз скоро года может расколоться на две части

Европейский Союз в течение года может расколоться на две части.

Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин.

Уже через год ЕС может перестать существовать в нынешнем виде. И причина — стремительно нарастающие экономические проблемы.

Санкции против РФ, щедро введённые Европой, не нанесли России серьёзного ущерба, но весьма болезненно сказались на самом Евросоюзе. В результате, ситуация в Старом Свете приближается к катастрофической.

"Растёт инфляция и замедляется экономический рост. Углубление данных процессов грозит массовым закрытием промышленных предприятий и появлению на рынке труда огромного количества безработных. Это также приведет к обвалу частного спроса. При таком развитии ситуации Евросоюз может разделиться на те государства, которые могут справиться с возникшими проблемами за счёт своих запасов, и тех, кто уже не сможет выйти из кризиса только за счёт собственных ресурсов", — в эфире радиостанции "Говорит Москва" отметил экономист.

В число более-менее благополучных стран войдут ФРГ, Бельгия, Франция, Нидерланды и несколько других. От аутсайдеров они могут обособиться и образовать новую унию. А нуждающимся странам придется остаться "отколотым куском" когда-то единого европространства, подытожил Хазин.