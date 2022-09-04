Россия способна обеспечивать мировые рынки нефтью до тех пор, пока того требует спрос, заявил заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.
Как подчеркнул эксперт, чёрное золото в стране не закончится, пока на него есть покупатели.
"Можно твёрдо полагать, что нефти в России хватит на столько лет, насколько будет сохраняться спрос на неё. В крайнем случае есть ещё технологии получения синтетического жидкого топлива из других ресурсов (газ, уголь), которые в текущих экономических условиях неконкурентоспособны, но вполне могут быть использованы", — пояснил Колобанов РИА Новости.
По словам аналитика, при действующих уровнях добычи нефти, а это 500 миллионов тонн в год, стране хватит запасов чёрного золота примерно на 20 лет.
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