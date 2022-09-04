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Аналитик Колобанов: нефть в России не закончится, пока есть спрос

Экономика

Россия способна обеспечивать мировые рынки нефтью до тех пор, пока того требует спрос, заявил заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.

Как подчеркнул эксперт, чёрное золото в стране не закончится, пока на него есть покупатели.

"Можно твёрдо полагать, что нефти в России хватит на столько лет, насколько будет сохраняться спрос на неё. В крайнем случае есть ещё технологии получения синтетического жидкого топлива из других ресурсов (газ, уголь), которые в текущих экономических условиях неконкурентоспособны, но вполне могут быть использованы", — пояснил Колобанов РИА Новости.

По словам аналитика, при действующих уровнях добычи нефти, а это 500 миллионов тонн в год, стране хватит запасов чёрного золота примерно на 20 лет.

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Автор: Екатерина Широкова
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