Минцифры: деньги на гаджеты для чиновников будут потрачены на инфраструктуру

В Минцифры займутся перераспределением денежных средств, которые изначально планировалось потратить на закупку гаджетов для чиновников. Вместо этого деньги будут вложены в вычислительную инфраструктуру для госсистем.

Как уточнили в Минцифры корреспонденту РИА Новости, госслужащие на данный момент в достаточной степени обеспечены гаджетами.

"Деньги на гаджеты для чиновников пойдут на развитие инфраструктуры. Минцифры направит бюджетные средства на развитие вычислительной инфраструктуры для государственных систем — одного из приоритетных направлений в сфере государственной цифровой трансформации", — сообщили в ведомстве.