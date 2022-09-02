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Минцифры: деньги на гаджеты для чиновников будут потрачены на инфраструктуру

Экономика

В Минцифры займутся перераспределением денежных средств, которые изначально планировалось потратить на закупку гаджетов для чиновников. Вместо этого деньги будут вложены в вычислительную инфраструктуру для госсистем.

Как уточнили в Минцифры корреспонденту РИА Новости, госслужащие на данный момент в достаточной степени обеспечены гаджетами.

"Деньги на гаджеты для чиновников пойдут на развитие инфраструктуры. Минцифры направит бюджетные средства на развитие вычислительной инфраструктуры для государственных систем — одного из приоритетных направлений в сфере государственной цифровой трансформации", — сообщили в ведомстве.

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Автор: Светлана Нерадовская
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