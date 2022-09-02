Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Незалежная готова увеличить экспорт электрической энергии в страны Евросоюза заменив поставки из России.
"Наш экспорт энергоносителей мог бы снизить давление Москвы на Европу (и Италию): несмотря на все сложности, мы можем помочь обеспечить не менее 8 процентов потребления электроэнергии в Италии", — заявил президент Украины, выступая на экономическом форуме Амброзетти.
По его словам, для увеличения поставок нужно, чтобы Запорожская атомная электростанция оставалась подключенной к украинской сети.
"Российское присутствие не позволяет нам внести свой вклад в энергетическую ситуацию в Европе", — подчеркнул глава Украины в своей онлайн-речи на форуме, происходящем в итальянском городе Черноббио.
Страна обладает немалым потенциалом для развития возобновляемой энергетики и "зеленого" водорода (вырабатываемого полностью за счет возобновляемых источников энергии), подытожил Зеленский.
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