Зеленский: Украина в Европе готова заменить поставки российской электроэнергии

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Незалежная готова увеличить экспорт электрической энергии в страны Евросоюза заменив поставки из России.

"Наш экспорт энергоносителей мог бы снизить давление Москвы на Европу (и Италию): несмотря на все сложности, мы можем помочь обеспечить не менее 8 процентов потребления электроэнергии в Италии", — заявил президент Украины, выступая на экономическом форуме Амброзетти.

По его словам, для увеличения поставок нужно, чтобы Запорожская атомная электростанция оставалась подключенной к украинской сети.

"Российское присутствие не позволяет нам внести свой вклад в энергетическую ситуацию в Европе", — подчеркнул глава Украины в своей онлайн-речи на форуме, происходящем в итальянском городе Черноббио.

Страна обладает немалым потенциалом для развития возобновляемой энергетики и "зеленого" водорода (вырабатываемого полностью за счет возобновляемых источников энергии), подытожил Зеленский.