Приём и продажа молочных продуктов продолжается российскими торговыми сетями безо всяких сбоев, несмотря на DDoS-атаки, которым подверглись сервисы электронного документооборота. Об этом проинформировали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
"У крупнейших сетей критических сбоев в поставках не отмечается. Компании — члены АКОРТ принимают молочную продукцию и осуществляют торговлю ею в полном объёме", — сообщили в организации.
Ранее из сообщения Минпромторга РФ стало известно о DDoS-атаках на сервисы ЭДО.
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