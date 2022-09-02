АКОРТ: реализация молочной продукции ведётся без сбоев, несмотря на DDoS-атаки

Приём и продажа молочных продуктов продолжается российскими торговыми сетями безо всяких сбоев, несмотря на DDoS-атаки, которым подверглись сервисы электронного документооборота. Об этом проинформировали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

"У крупнейших сетей критических сбоев в поставках не отмечается. Компании — члены АКОРТ принимают молочную продукцию и осуществляют торговлю ею в полном объёме", — сообщили в организации.

Ранее из сообщения Минпромторга РФ стало известно о DDoS-атаках на сервисы ЭДО.