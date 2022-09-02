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Время пришло? Россия может полностью прекратить поставки газа в ЕС

Экономика

В обозримом будущем Россия может полностью прекратить поставки природного газа в Евросоюз. Пока об этом можно говорить только как о предположении. Но основания так говорить имеются.

Время пришло? Россия может полностью прекратить поставки газа в ЕС

Дело в том, что Еврокомиссия собирается обсудить инициативу о введении потолка цен на российский газ. Об этом в пятницу заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Пришло время ввести потолок цен на российский газ в Евросоюзе. Еврокомиссия выступит с этой инициативой", — передает Reuters слова дер Ляйен.

Стоит напомнить, что с инициативой установления потолка цен на российский газ ещё весной выступили власти Италии. Тогда сообщалось, что предложение состояло в ограничении стоимости в 90 евро за 1 МВт*ч. Суть идеи в том, чтобы сократить счета для населения и выплаты российским компаниям за поставки газа.

На днях стало известно, что власти Германии высказали готовность обсуждать на общеевропейском уровне введение максимальной цены на импорт российского газа. Главными противниками этой идеи являются Нидерланды, однако в Италии считают, что после заявления Германии и голландцы могут изменить своё мнение.

Инициативу предполагается обсудить на встрече министров энергетики 9 сентября.

Но вообще можно отметить, что заявление Урсулы фон дер Ляйен явно привязано ещё и к встрече министров финансов стран "Большой семёрки". На которой, как сообщается, планируется одобрить план по введению потолка цен на поставки нефти из России.

В Москве уже предупредили, что поставлять нефть и нефтепродукты на нерыночных условиях Россия не будет. Об этом в четверг сказал вице-премьер Александр Новак. А в пятницу подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам которого, "мы просто не будем на таких нерыночных принципах с ними (то есть странами, поддержавшими "потолок" цен на нефть — Прим. ред.) взаимодействовать по нефти".

В экспертной среде уже высказывались предположения, что если Евросоюз попытается ввести "потолок" цен на газ из России, то его поставки будут прекращены. Напомним, сейчас газопровод "Северный поток" работает только на 20 процентов своей мощности из-за проблем с обслуживанием оборудования.

Сокращённые поставки в Европу идут также через территорию Украины. Полноценно функционирует газопровод "Турецкий поток", через который осуществляются поставки в Турцию и в ряд стран Балкан и Южной Европы.

Можно предполагать, что в случае введения ограничений, поставки в Турцию будут сохранены, поскольку она не входит в Евросоюз. А вот в страны ЕС они будут остановлены, скорее всего.

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Автор: Антон Куликов
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