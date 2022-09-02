В последнее время наметилась тенденция к устойчивому росту объёмов поставок российского зерна в страны Ближнего Востока. Они не прерывались, несмотря на санкции Запада. Об этом заявил директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Александр Кинщак в беседе с РИА Новости.
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