МИД РФ: поставки российского зерна на Ближний Восток растут

В последнее время наметилась тенденция к устойчивому росту объёмов поставок российского зерна в страны Ближнего Востока. Они не прерывались, несмотря на санкции Запада. Об этом заявил директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Александр Кинщак в беседе с РИА Новости.