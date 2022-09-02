В России хотят ввести спецрежим для проводящих расчёты в валюте банков и дать послабление кредитным организациям.
Согласно информации, даже в условиях девалютизации в некоторых случаях приходится обращаться к "токсичной валюте".
"НСФР поддерживает предложение ЦБ о необходимости проводить девалютизацию банковских балансов — сокращать количество операций в деньгах недружественных стран. При этом в нацсовете считают, что необходимо учитывать, что ряд операций всё-таки потребуется проводить в валютах недружественных стран", — пишут "Известия".
К примеру, речь идёт о трансакциях экспортёров и импортёров, которые не попали под рестрикции против России.
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