Поставок не будет: у России готов ответ на ограничением Западом цены на нефть

Вице-премьер Александр Новак рассказал о том, как будет действовать Россия в том случае, если западные страны попытаются реализовать идею об ограничении цены на российскую нефть. А то, что такие попытки будут, сомневаться не приходится.

Саму идею ограничения цены Новак назвал абсурдной. По его словам, попытки вмешательства в рыночные механизмы в такой важной отрасли приведут к её дестабилизации и угрожают всему нефтяному рынку. А это, в свою очередь, может привести к катастрофе с сфере энергобезопасности всего мира.

"И за это, в первую очередь, заплатят потребители европейские, американские, которые уже сегодня платят высокие цены из-за тех дестабилизирующих факторов, которые они принимают. В частности, санкционные ограничения", — цитирует Новака РИА "Новости".

По его словам, Россия не собирается работать на нерыночных условиях и не будет поставлять нефть и нефтепродукты странам, которые поддержат ограничения цены на поставки энергоносителей из России.

Новак также отметил, что российские компании готовятся к введению эмбарго странами Евросоюза. В силу оно должно вступить в декабре. На первом этапе эмбарго коснётся поставок нефти морским путём.

Напомним, 2 сентября состоится встреча министров финансов "Большой семёрки", на которой, как ожидается, будет принят план по ограничению цены российской нефти.

Министр финансов Джанет Йеллен накануне встречи ещё раз подчеркнула важность принятия такого плана. По её словам, "без потолка цен мы столкнемся с угрозой мирового роста цен на энергоресурсы, если основная часть российской нефти будет недоступна".

США уже ввели запрет на импорт российской нефти и нефтепродуктов. При этом в Вашингтоне есть опасения, что если поставки российской нефти на мировой рынок сократятся, это спровоцирует рост цен. Избежать этого США предполагают с помощью установления потолка цен на нефть из РФ. Если же сделать этого не удастся, предупреждают в США, дефицита нефти избежать не удастся.

Правда, самый главный вопрос, как на попытки таких ограничений отреагирует Россия. А судя по словам Новака, игнорировать затеи США и их союзников в Москве не собираются.