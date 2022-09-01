Счётная палата: цены в России продолжат падать до начала октября

Специалисты Счетной палаты РФ предсказали продолжение дефляции в России до середины осени. По словам экспертов, рост цен возобновится в ноябре и декабре.

"По мнению Счетной палаты, дефляция может продолжиться в сентябре и начале октября", — гласит сообщение, размещённое на официальном портале ведомства.

В Счётной палате предупредили, что инфляция может ускориться к концу года, на это будут влиять сезонные факторы.