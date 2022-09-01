Специалисты Счетной палаты РФ предсказали продолжение дефляции в России до середины осени. По словам экспертов, рост цен возобновится в ноябре и декабре.
"По мнению Счетной палаты, дефляция может продолжиться в сентябре и начале октября", — гласит сообщение, размещённое на официальном портале ведомства.
В Счётной палате предупредили, что инфляция может ускориться к концу года, на это будут влиять сезонные факторы.
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